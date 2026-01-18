«Только ты мог так сыграть». Кейт Бланшетт — о Джоэле Эдгертоне в драме «Сны поездов»

Звезда франшизы «Властелин колец» Кейт Бланшетт провела беседу с Джоэлом Эдгертоном («Великий Гэтсби»). Актёры обсудили драму от Netflix «Сны поездов».

По словам актрисы, она в восторге от игры Эдгертона в этом фильме. Бланшетт отметила, что только он мог передать боль и утрату главного героя. Она поблагодарила актёра за напоминание о красоте и простоте жизни.

Только один человек мог сыграть эту роль, это ты, Джоэл. Я от всей души хочу поблагодарить тебя за то, что ты это сделал. Фильм буквально даёт голос боли и утраты главного героя, это иногда связывает нас всех. Но при этом картина напоминает нам о красоте и простоте жизни. Это не просто фильм на века, а такое монументальное, величественное, культовое полотно.

Фильм «Сны поездов» вышел на стриминговом сервисе Netflix 21 ноября. Лента представляет из себя экранизацию одноимённого романа Дениса Джонсона. Сюжет повествует о жизни Роберта Греньера — он работает лесорубом и железнодорожником в Америке начала ХХ века. Герою предстоит пережить перемены, которые происходят в его стране.