Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Только ты мог так сыграть». Кейт Бланшетт — о Джоэле Эдгертоне в драме «Сны поездов»

«Только ты мог так сыграть». Кейт Бланшетт — о Джоэле Эдгертоне в драме «Сны поездов»
Комментарии

Звезда франшизы «Властелин колец» Кейт Бланшетт провела беседу с Джоэлом Эдгертоном («Великий Гэтсби»). Актёры обсудили драму от Netflix «Сны поездов».

По словам актрисы, она в восторге от игры Эдгертона в этом фильме. Бланшетт отметила, что только он мог передать боль и утрату главного героя. Она поблагодарила актёра за напоминание о красоте и простоте жизни.

Только один человек мог сыграть эту роль, это ты, Джоэл. Я от всей души хочу поблагодарить тебя за то, что ты это сделал. Фильм буквально даёт голос боли и утраты главного героя, это иногда связывает нас всех. Но при этом картина напоминает нам о красоте и простоте жизни. Это не просто фильм на века, а такое монументальное, величественное, культовое полотно.

Фильм «Сны поездов» вышел на стриминговом сервисе Netflix 21 ноября. Лента представляет из себя экранизацию одноимённого романа Дениса Джонсона. Сюжет повествует о жизни Роберта Греньера — он работает лесорубом и железнодорожником в Америке начала ХХ века. Герою предстоит пережить перемены, которые происходят в его стране.

О другом популярном фильме:
Эротический триллер с Сидни Суини. Почему стоит посмотреть «Горничную»
Эротический триллер с Сидни Суини. Почему стоит посмотреть «Горничную»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android