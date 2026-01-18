Скидки
Сериал Художник, 2 сезон (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Художник» с Виктором Добронравовым
Комментарии

22 января стартует второй сезон сериала «Художник». Сюжет шоу разворачивается в 1946 году, когда мир ещё помнит ужасы минувшей войны. Следователь Рудаков разыскивает таинственного Ювеля, руководителя шпионской сети. Каждый шаг расследования подталкивает его к неутешительному выводу: даже в его ближайшем окружении может оказаться кто-то, кого завербовал враг. Главную роль исполнил Виктор Добронравов («Кракен»).

Всего во второй сезон войдёт 12 серий — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатре «Иви». Премьера заключительного эпизода состоится 19 февраля.

Расписание выхода второго сезона сериала «Художник»

ЭпизодДата выхода
1-я серия22 января
2-я серия22 января
3-я серия22 января
4-я серия22 января
5-я серия29 января
6-я серия29 января
7-я серия5 февраля
8-я серия5 февраля
9-я серия12 февраля
10-я серия12 февраля
11-я серия19 февраля
12-я серия19 февраля
Новости. Чемп.Play
