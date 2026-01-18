Расписание выхода второго сезона сериала «Художник» с Виктором Добронравовым

22 января стартует второй сезон сериала «Художник». Сюжет шоу разворачивается в 1946 году, когда мир ещё помнит ужасы минувшей войны. Следователь Рудаков разыскивает таинственного Ювеля, руководителя шпионской сети. Каждый шаг расследования подталкивает его к неутешительному выводу: даже в его ближайшем окружении может оказаться кто-то, кого завербовал враг. Главную роль исполнил Виктор Добронравов («Кракен»).

Всего во второй сезон войдёт 12 серий — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатре «Иви». Премьера заключительного эпизода состоится 19 февраля.

Расписание выхода второго сезона сериала «Художник»