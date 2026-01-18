Расписание выхода второго сезона сериала «Художник» с Виктором Добронравовым
22 января стартует второй сезон сериала «Художник». Сюжет шоу разворачивается в 1946 году, когда мир ещё помнит ужасы минувшей войны. Следователь Рудаков разыскивает таинственного Ювеля, руководителя шпионской сети. Каждый шаг расследования подталкивает его к неутешительному выводу: даже в его ближайшем окружении может оказаться кто-то, кого завербовал враг. Главную роль исполнил Виктор Добронравов («Кракен»).
Всего во второй сезон войдёт 12 серий — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатре «Иви». Премьера заключительного эпизода состоится 19 февраля.
Расписание выхода второго сезона сериала «Художник»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|22 января
|2-я серия
|22 января
|3-я серия
|22 января
|4-я серия
|22 января
|5-я серия
|29 января
|6-я серия
|29 января
|7-я серия
|5 февраля
|8-я серия
|5 февраля
|9-я серия
|12 февраля
|10-я серия
|12 февраля
|11-я серия
|19 февраля
|12-я серия
|19 февраля
