Far Cry 3 получит поддержку 60 кадров в секунду на PS5 — трейлер

Компания Sony сообщила о крупном патче для популярной игры Far Cry 3. Обновление станет доступно на консолях PlayStation 5 уже 21 января.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony/Ubisoft.

Так, издание Classic Edition’s станет работать в режиме, обеспечивающим плавность изображени 60 кадров в секунду. Обновление будет полностью бесплатным для всех обладателей копии игры, на консолях PS5 и PS5 Pro.

Far Cry 3 вышла в 2012 году. Проект представляет собой шутер от первого лица от студии Ubisoft. Игроки берут на себя управление Джейсоном Броди, который отправляется отдыхать с друзьями на остров. Отдых прерывается атаками пиратов, которых герою необходимо победить. Игру уже переиздавали на консолях прошлого поколения в издании Far Cry 3 Classic Edition.