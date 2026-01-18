Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Far Cry 3 получит поддержку 60 кадров в секунду на PS5 — трейлер

Far Cry 3 получит поддержку 60 кадров в секунду на PS5 — трейлер
Комментарии

Компания Sony сообщила о крупном патче для популярной игры Far Cry 3. Обновление станет доступно на консолях PlayStation 5 уже 21 января.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony/Ubisoft.

Так, издание Classic Edition’s станет работать в режиме, обеспечивающим плавность изображени 60 кадров в секунду. Обновление будет полностью бесплатным для всех обладателей копии игры, на консолях PS5 и PS5 Pro.

Far Cry 3 вышла в 2012 году. Проект представляет собой шутер от первого лица от студии Ubisoft. Игроки берут на себя управление Джейсоном Броди, который отправляется отдыхать с друзьями на остров. Отдых прерывается атаками пиратов, которых герою необходимо победить. Игру уже переиздавали на консолях прошлого поколения в издании Far Cry 3 Classic Edition.

О другой популярной видеоигре:
Абсолютно всё, что нужно знать о Hytale
Абсолютно всё, что нужно знать о Hytale
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android