Team Falcons выступит на BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2 с заменой

Team Falcons сообщила о вынужденной замене в составе по Counter-Strike 2 перед стартом LAN-стадии турнира BLAST Bounty Winter 2026. Чемпионат пропустит российский рифлер Максим kyousuke Лукин.

Причиной отсутствия игрока стали визовые проблемы, не позволившие ему вовремя получить необходимые документы для поездки на Мальту.

Место Лукина в основном ростере временно займёт 18-летний македонец Матей NucleonZ Трайкоски, выступающий за академию клуба Falcons Force. Несмотря на малый опыт выступлений на профессиональной сцене, молодой талант показывает высокий индивидуальный рейтинг 1,13.

Состав Team Falcons на турнире:

Илья m0NESY Осипов;

Никола NiKo Ковач;

Рене TeSeS Мадсен;

Дамьян Kyxsan Стоилковски;

Матей NucleonZ Трайкоски (стендин);

Дэнни zonic Соренсен (тренер).

LAN-финал BLAST Bounty Winter пройдёт с 22 по 25 января. Восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 1,15 млн.