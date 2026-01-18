Team Spirit прошла в LAN-стадию на BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2

Team Spirit завоевала слот в основной стадии турнира BLAST Bounty Winter 2026 по Counter-Strike 2. В решающем матче второго этапа закрытых отборочных коллектив разгромил Inner Circle со счётом 2:0.

На пике соперника Ancient «драконы» выиграли со счётом 13:8, а на Dust2 победа далась без особых проблем — 13:5. Лучшими игроками матча стали Данил donk Крышковец и Дмитрий sh1ro Соколов — они закончили серию с K/D 42-25 и 41-20 соответственно, а их рейтинг составил 1.80 и 1.73 соответственно.

Благодаря этой победе Team Spirit отправится на LAN-финал, который пройдёт с 22 по 25 января на Мальте. Inner Circle завершила выступление в отборочных.