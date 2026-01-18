Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Spirit прошла в LAN-стадию на BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2

Team Spirit прошла в LAN-стадию на BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2
Комментарии

Team Spirit завоевала слот в основной стадии турнира BLAST Bounty Winter 2026 по Counter-Strike 2. В решающем матче второго этапа закрытых отборочных коллектив разгромил Inner Circle со счётом 2:0.

На пике соперника Ancient «драконы» выиграли со счётом 13:8, а на Dust2 победа далась без особых проблем — 13:5. Лучшими игроками матча стали Данил donk Крышковец и Дмитрий sh1ro Соколов — они закончили серию с K/D 42-25 и 41-20 соответственно, а их рейтинг составил 1.80 и 1.73 соответственно.

Благодаря этой победе Team Spirit отправится на LAN-финал, который пройдёт с 22 по 25 января на Мальте. Inner Circle завершила выступление в отборочных.

Материалы по теме
Team Falcons прошла в LAN-стадию на BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android