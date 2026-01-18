Скидки
«Лучшая её роль за всё время»: Мэтт Дэймон — об Эмили Блант в фильме «Крушитель»

«Лучшая её роль за всё время»: Мэтт Дэймон — об Эмили Блант в фильме «Крушитель»
На подкасте The Joe Rogan Experience одним из гостей стал знаменитый актёр Мэтт Дэймон. Он высказал своё мнение на счёт актрисы Эмили Блант и её работе в фильме «Крушитель».

По словам артиста, работа в биографической драме стала лучшей её ролью за всё время. Он также отметил, что рассказал об этом Кристоферу Нолану, с которым работал над «Одиссеей». По мнению актёра, в глазах постановщика читалось недоумение, ведь Блант тоже снималась в его картине «Оппенгеймер»

Я прямо так и сказал: по-моему в «Крушителе» лучшая роль Блант за всё время. Она моя очень близкая подруга. И я такой: «Я правда считаю, что это её лучшая работа». А потом я выпалил это Кристоферу Нолану. Он остановился и посмотрел на меня так… Он этого не сказал прямо, но во взгляде читалось: «Вообще-то, в моём фильме она тоже, блин, чертовски хороша». Она великолепна и точка.

«Крушитель» рассказывает историю бойца ММА Марка Керра, который построил успешную спортивную карьеру в конце 1990-х. Драма повествует о трудностях в жизни мужчины — его борьбе с зависимостями и сложных отношениях с Доун Стэплс. Главные роли сыграли Дуэйн Джонсон («Форсаж 7»), Эмили Блант («Тихое место»), Бас Раттен («Король Квинса») и другие актёры.

