«Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе стал самым кассовым фильмом А24 в США

«Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе стал самым кассовым фильмом А24 в США
Сборы фильма «Марти Великолепный» в США достигли $ 80 млн. Таким образом, картина стала самым кассовым проектом студии А24 в американских кинотеатрах.

До этого лидером среди фильмов компании оставалась оскароносная лента «Всё везде и сразу» 2021 года — она собрала в США $ 77 млн. При этом сборы фантастической драмы в мировом прокате составили $ 142 млн. По всему миру «Марти Великолепный» собрал пока только $ 97 млн. Учитывая, что картина вышла ещё не во всех странах, она имеет все шансы поставить новый рекорд среди фильмов А24.

«Марти Великолепный» рассказывает о чемпионе мира по настольному теннису Марти Рейсмане. Он готов пойти на всё ради осуществления своей мечты. Главную роль исполнил Тимоти Шаламе («Дюна»). Картина также официально вышла в российском прокате с 15 января.

Каким получился «Марти Великолепный»:
Выдающаяся драма и великая роль Шаламе. Обзор «Марти Великолепного»
Выдающаяся драма и великая роль Шаламе. Обзор «Марти Великолепного»
