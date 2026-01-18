Скидки
«Сделал фильм лучше». Бен Аффлек — о пищевом отравлении на съёмках «Армагеддона»

Комментарии

Журналист Джейк Гамильтон взял интервью у Бена Аффлека («Лакомый кусок»). Он рассказал о неприятном инциденте, который произошёл с ним на съёмках знаменитого фильма «Армагеддон» 1998 года.

По словам артиста, во время съёмок сцены прощания с персонажем Брюса Уиллиса, ему стало плохо — всё из-за пищевого отравления, которое он получил накануне. Аффлек заявил, что был слишком неопытен, чтобы попросить больничный и пришёл в ужасном состоянии на площадку. Теперь он считает, что таким образом смог улучшить сцену и показать страдание главного героя.

Когда мы снимали эту сцену, у меня было пищевое отравление. И на тот момент я был недостаточно опытным актёром — можно ведь было просто позвонить и сказать: «Я слишком болен, чтобы работать сегодня». И подумал: «Лучше мне прийти». И я пришёл, меня буквально рвало между дублями. Это единственный раз в моей жизни, когда такое случалось. Но это, вероятно, сделало сцену гораздо лучше.

«Армагеддон» от режиссёра Майкла Бэя («Трансформеры») рассказывает о команде бурильщиков, которая отправляется на летящий к Земле астероид, чтобы разрушить его. Главные роли, помимо Аффлека, сыграли Брюс Уиллис («Крепкий орешек»), Лив Тайлер («Властелин колец») и Стив Бушеми («Бешеные псы»). Картина получила четыре номинации на премию «Оскар» и стала популярной среди зрителей всего мира.

