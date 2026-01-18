Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «28 лет спустя: Храм костей» стартовал с $ 13 млн в США — хуже прошлой части

Фильм «28 лет спустя: Храм костей» стартовал с $ 13 млн в США — хуже прошлой части
Комментарии

По итогам первых выходных, зомби-хоррор «28 лет спустя: Храм костей» собрал $ 13 млн в прокате США. Картина занимает вторую строчку в местных чартах, уступая «Аватару 3: Пламя и пепел».

Лента стартовала куда ниже прогнозов — ей предрекали $ 20 млн за первый уикенд в США. Хоррор также дебютировал значительно слабее, чем предыдущая часть «28 лет спустя» 2025 года, которая заработала около $ 30 млн за выходные. При этом у «Храма костей» самый большой бюджет во франшизе — $ 63 млн.

Причиной низкого старта специалисты называют слишком маленький перерыв между частями. Прошлая картина серии, под названием «28 лет спустя», вышла всего лишь семь месяцев назад. При этом «Храм костей» стал самой высокооценённой частью во франшизе: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 93% свежести от критиков и 89% от зрителей.

«28 лет спустя» рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Он отправляется на поиски специалиста по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад. События «Храма костей» разворачиваются после сюжета первого фильма и выступят мостом для финала будущей трилогии.

О другом популярном фильме:
Эротический триллер с Сидни Суини. Почему стоит посмотреть «Горничную»
Эротический триллер с Сидни Суини. Почему стоит посмотреть «Горничную»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android