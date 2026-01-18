Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы «Зверополиса 2» достигли $ 1,7 млрд — второй самый кассовый мультфильм в истории

Сборы «Зверополиса 2» достигли $ 1,7 млрд — второй самый кассовый мультфильм в истории
Комментарии

18 января сборы мультфильма «Зверополис 2» достигли отметки в $ 1,7 млрд. Анимационная картина постепенно завершает своё выступление в прокате спустя почти два месяца после релиза.

Картина не только показала выдающийся результат в кинотеатрах, но и стала самым кассовым мультипликационным проектом в истории Голливуда. Прошлый рекорд полтора года удерживала «Головоломка 2» от студии Pixar, которая также принадлежит компании Боба Айгера.

При этом абсолютным лидером среди мультфильмов остаётся китайский хит «Нэчжа побеждает царя драконов», который собрал в прокате около $ 2,2 млрд. Почти вся выручка пришлась на местный рынок.

Топ-5 самых кассовых мультфильмов в истории кино

  1. «Нэчжа побеждает царя драконов» — $ 2,2 млрд.
  2. «Зверополис 2» — $ 1,7 млрд.
  3. «Головоломка 2» — $ 1,68 млрд.
  4. «Холодное сердце 2» — $ 1,451 млрд.
  5. «Братья Супер Марио в кино» — $ 1,361 млрд.
Материалы по теме
Обзор сериала «Майор Гром: Игра против правил»
Обзор сериала «Майор Гром: Игра против правил»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android