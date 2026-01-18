Сборы «Зверополиса 2» достигли $ 1,7 млрд — второй самый кассовый мультфильм в истории

18 января сборы мультфильма «Зверополис 2» достигли отметки в $ 1,7 млрд. Анимационная картина постепенно завершает своё выступление в прокате спустя почти два месяца после релиза.

Картина не только показала выдающийся результат в кинотеатрах, но и стала самым кассовым мультипликационным проектом в истории Голливуда. Прошлый рекорд полтора года удерживала «Головоломка 2» от студии Pixar, которая также принадлежит компании Боба Айгера.

При этом абсолютным лидером среди мультфильмов остаётся китайский хит «Нэчжа побеждает царя драконов», который собрал в прокате около $ 2,2 млрд. Почти вся выручка пришлась на местный рынок.

Топ-5 самых кассовых мультфильмов в истории кино