ZywOo оформил 100-й эйс в карьере и вывел Vitality на BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2

Команда Team Vitality успешно завершила выступление в закрытой квалификации к турниру BLAST Bounty Winter 2026. В решающем матче за выход в основную стадию коллектив обыграл шведский состав EYEBALLERS.

Серия завершилась со счётом 2:0. Первая карта Anubis потребовала дополнительных раундов, но Vitality дожала соперника — 19:16. На второй карте Overpass преимущество фаворита было более явным — 13:8.

Знаковым событием матча стало достижение Матье ZywOo Эрбо. Французский киберспортсмен оформил свой юбилейный, 100-й эйс на профессиональной сцене.

Благодаря победе Team Vitality гарантировала себе слот на LAN-финале турнира, который стартует 22 января на Мальте. Ранее путёвки также завоевали Team Spirit, PARIVISION, Team Falcons, GamerLegion, Team Liquid и HEROIC.