Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

ZywOo оформил 100-й эйс в карьере и вывел Vitality на BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2

ZywOo оформил 100-й эйс в карьере и вывел Vitality на BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2
Комментарии

Команда Team Vitality успешно завершила выступление в закрытой квалификации к турниру BLAST Bounty Winter 2026. В решающем матче за выход в основную стадию коллектив обыграл шведский состав EYEBALLERS.

Серия завершилась со счётом 2:0. Первая карта Anubis потребовала дополнительных раундов, но Vitality дожала соперника — 19:16. На второй карте Overpass преимущество фаворита было более явным — 13:8.

Знаковым событием матча стало достижение Матье ZywOo Эрбо. Французский киберспортсмен оформил свой юбилейный, 100-й эйс на профессиональной сцене.

Благодаря победе Team Vitality гарантировала себе слот на LAN-финале турнира, который стартует 22 января на Мальте. Ранее путёвки также завоевали Team Spirit, PARIVISION, Team Falcons, GamerLegion, Team Liquid и HEROIC.

Материалы по теме
Virtus.pro вылетела с квалификации к BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android