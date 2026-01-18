Скидки
В 2027 году мэйджор по CS 2 впервые пройдёт в Аргентине

Комментарии

Турнирный оператор FiReLEAGUE подтвердил слухи о проведении чемпионата мира по Counter-Strike 2 в Южной Америке. Летом 2027 года престижный ивент примет столица Аргентины, Буэнос-Айрес.

Организаторы опубликовали анонс в социальных сетях, пообещав провести турнир на высочайшем уровне.

В стране Месси и Марадоны страсть к Counter-Strike не уступает по силе страсти к футболу. Мы приложим все усилия, чтобы этот мэйджор стал великолепным. Вперёд!

Соревнование запланировано на июнь 2027 года. Другие детали формата и призового фонда пока не раскрываются. Ранее инсайдеры сообщали, что второй мэйджор сезона 2027 года, вероятно, пройдёт в Китае.

Напомним, в 2026 году главные турниры состоятся в Кёльне (Германия) и Сингапуре.

