FURIA прошла в LAN-стадию BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2

FURIA Esports не без проблем прошла в основную стадию BLAST Bounty Winter 2026 по Counter-Strike 2 после победы над FUT Esports.

Встреча закончилась со счётом 2:1 — 13:10 на Anubis, 5:13 на Overpass и 13:11 на Dust2. На последней карте бразильцы были близки к вылету с турнира, однако коллектив сумел оформить камбэк и завершить серию победой.

Данил molodoy Голубенко стал единственным игроком в FURIA, который закончил матч с положительным K/D — 63-40 с рейтингом 1,46.

LAN-финал BLAST Bounty Winter пройдёт с 22 по 25 января. Восемь команд, включая Team Spirit и Team Vitality, разыграют призовой фонд в размере $ 1,15 млн.