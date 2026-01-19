Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

FURIA прошла в LAN-стадию BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2

FURIA прошла в LAN-стадию BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2
Комментарии

FURIA Esports не без проблем прошла в основную стадию BLAST Bounty Winter 2026 по Counter-Strike 2 после победы над FUT Esports.

Встреча закончилась со счётом 2:1 — 13:10 на Anubis, 5:13 на Overpass и 13:11 на Dust2. На последней карте бразильцы были близки к вылету с турнира, однако коллектив сумел оформить камбэк и завершить серию победой.

Данил molodoy Голубенко стал единственным игроком в FURIA, который закончил матч с положительным K/D — 63-40 с рейтингом 1,46.

LAN-финал BLAST Bounty Winter пройдёт с 22 по 25 января. Восемь команд, включая Team Spirit и Team Vitality, разыграют призовой фонд в размере $ 1,15 млн.

Материалы по теме
Team Spirit прошла в LAN-стадию на BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android