Умер Роджер Аллерс, режиссёр «Короля льва» и сценарист «Аладдина»

Умер Роджер Аллерс, режиссёр «Короля льва» и сценарист «Аладдина»
19 января стало известно о смерти Роджера Аллерса — знаменитого голливудского режиссёра и сценариста. О смерти мужчины сообщил его друг и коллега Дэйв Боссерт.

Причина смерти Роджера не уточняется. Ему было 76 лет.

Глубоко опечален новостью о том, что наш друг Роджер Аллерс упокоился и отправился в своё следующее путешествие. Только на прошлой неделе мы переписывались, пока он путешествовал по Египту, из-за чего эта потеря кажется ещё более нереальной. Роджер был исключительно одарённым художником и режиссёром, истинным столпом возрождения анимации Disney. Роджер обладал радостным, светящимся духом, и мир стал тусклее без него. Покойся с миром, друг мой. До встречи на той стороне.

Роджер Аллерс — один из важнейших постановщиков для студии Disney. В 1992 году он написал сценарий культового «Аладдина», а в 1994-м в качестве режиссёра выпустил знаменитого «Короля льва».

В дальнейшем Аллерс также работал над мультфильмами «Девочка со спичками», «Похождения императора», «Сезон охоты» и «Братец медвежонок». Последним проектом автора стал «Пророк», вышедший в 2014 году.

