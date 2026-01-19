Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал сериал «Рыцарь Семи Королевств» по «Игре престолов»

Стартовал сериал «Рыцарь Семи Королевств» по «Игре престолов»
Комментарии

Сегодня на HBO Max начал выходить сериал «Рыцарь Семи Королевств» по «Игре престолов». Всего будет шесть серий, пока вышла первая.

«Рыцарь семи королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов».

Дунка сыграл Питер Клэффи, а роль Эгга исполнил Декстер Сол Анселл. Ранее Джордж Мартин похвалил авторов шоу и назвал его одной из лучших адаптаций своих произведений. Сейчас в HBO уже работают над продолжением сериала, оно выйдет в 2027 году.

Материалы по теме
Расписание выхода сериала «Рыцарь семи королевств» по «Игре престолов»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android