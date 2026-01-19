Появилась пара новых постеров второго сезона сериала «Ван Пис»

Netflix опубликовал парочку свежих постеров второго сезона сериала «Ван Пис». На них можно увидеть Мисс Уэнсдэй и Мисс Олл Сандей.

Постеры «Ван Писа»

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Напомним, cериал «Ван Пис» рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Второй сезон будет посвящён путешествию героев по опасному течению Гранд Лайн — судя по постеру, их ждут в том числе заснеженные вершины.

Первый сезон картины вышел на Netflix в 2023 году и собрал восторженные отзывы зрителей и критиков. Кроме того, «Ван Пис» уже успели продлить на третий сезон — производство новых серий уже началось. Продолжение проекта по мотивам культового аниме выйдет 10 марта 2026 года.