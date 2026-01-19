Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появилась пара новых постеров второго сезона сериала «Ван Пис»

Появилась пара новых постеров второго сезона сериала «Ван Пис»
Комментарии

Netflix опубликовал парочку свежих постеров второго сезона сериала «Ван Пис». На них можно увидеть Мисс Уэнсдэй и Мисс Олл Сандей.

Постеры «Ван Писа»

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Напомним, cериал «Ван Пис» рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Второй сезон будет посвящён путешествию героев по опасному течению Гранд Лайн — судя по постеру, их ждут в том числе заснеженные вершины.

Первый сезон картины вышел на Netflix в 2023 году и собрал восторженные отзывы зрителей и критиков. Кроме того, «Ван Пис» уже успели продлить на третий сезон — производство новых серий уже началось. Продолжение проекта по мотивам культового аниме выйдет 10 марта 2026 года.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android