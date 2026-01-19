Donk — лучший игрок онлайн-стадии BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2
18 января завершилась онлайн-квалификация BLAST Bounty Winter 2026 по Counter-Strike 2. По её итогам лучшим игроком стал Данил donk Крышковец из Team Spirit — он завершил этап с рейтингом 1,76.
Следом идёт Иван zweih Гогин, который недавно перешёл из Team Spirit в PARIVISION. Его рейтинг составил 1,61. В топ-10 также вошли Илья m0NESY Осипов (Team Falcons) и Данил molodoy Голубенко (FURIA) — их рейтинг составил 1,58 и 1,47 соответственно.
Топ-10 игроков онлайн-стадии BLAST Bounty Winter 2026:
- Данил donk Крышковец (Team Spirit) — 1,76.
- Иван zweih Гогин (PARIVISION) — 1,61.
- Линус nilo Бергман (HEROIC) — 1,59.
- Илья m0NESY Осипов (Team Falcons) — 1,58.
- Матье ZywOo Эрбо (Team Vitality) — 1,56.
- Рене TeSeS Мадсен (Team Falcons) — 1,52.
- Адам adamb Ангстрём (OG) — 1,48.
- Джюгас dziugss Степонавичюс (FUT) — 1,47.
- Данил molodoy Голубенко (FURIA) — 1,47.
- Ясин xfl0ud Коч (HEROIC) — 1,44.
