Donk — лучший игрок онлайн-стадии BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2

Комментарии

18 января завершилась онлайн-квалификация BLAST Bounty Winter 2026 по Counter-Strike 2. По её итогам лучшим игроком стал Данил donk Крышковец из Team Spirit — он завершил этап с рейтингом 1,76.

Следом идёт Иван zweih Гогин, который недавно перешёл из Team Spirit в PARIVISION. Его рейтинг составил 1,61. В топ-10 также вошли Илья m0NESY Осипов (Team Falcons) и Данил molodoy Голубенко (FURIA) — их рейтинг составил 1,58 и 1,47 соответственно.

Топ-10 игроков онлайн-стадии BLAST Bounty Winter 2026:

  1. Данил donk Крышковец (Team Spirit) — 1,76.
  2. Иван zweih Гогин (PARIVISION) — 1,61.
  3. Линус nilo Бергман (HEROIC) — 1,59.
  4. Илья m0NESY Осипов (Team Falcons) — 1,58.
  5. Матье ZywOo Эрбо (Team Vitality) — 1,56.
  6. Рене TeSeS Мадсен (Team Falcons) — 1,52.
  7. Адам adamb Ангстрём (OG) — 1,48.
  8. Джюгас dziugss Степонавичюс (FUT) — 1,47.
  9. Данил molodoy Голубенко (FURIA) — 1,47.
  10. Ясин xfl0ud Коч (HEROIC) — 1,44.
ZywOo оформил 100-й эйс в карьере и вывел Vitality на BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2
