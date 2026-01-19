Вышел трейлер с будущими сериями «Рыцаря Семи Королевств»
HBO Max опубликовала ролик с будущими сериями «Рыцаря Семи Королевств».
Трейлер с будущими сериями «Рыцаря Семи Королевств»
Видео доступно на YouTube-канале Game of Trones. Права на видео принадлежат HBO Max.
«Рыцарь Семи Королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов».
Для просмотра доступна первая серия «Рыцаря Семи Королевств».
