Бен Аффлек объяснил, почему ИИ никогда не заменит людей
Актёр Бен Аффлек недавно дал интервью, в котором рассказал, как он относится к искусственному интеллекту как к предмету, который может заменить людей в будущем.
По словам Аффлека, такой исход событий маловероятен, поскольку у человечества куча своих возможностей.
У нас есть ощущение экзистенциального страха, что это уничтожит всё! Но это противоречит тому, что показывает история… Я думаю, что большая часть этой риторики исходит от людей, пытающихся оправдать завышенные оценки.
Иными словами, Бен не считает, что ИИ в целом не способен никак заменить людей.
