Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бен Аффлек объяснил, почему ИИ никогда не заменит людей

Бен Аффлек объяснил, почему ИИ никогда не заменит людей
Комментарии

Актёр Бен Аффлек недавно дал интервью, в котором рассказал, как он относится к искусственному интеллекту как к предмету, который может заменить людей в будущем.

По словам Аффлека, такой исход событий маловероятен, поскольку у человечества куча своих возможностей.

У нас есть ощущение экзистенциального страха, что это уничтожит всё! Но это противоречит тому, что показывает история… Я думаю, что большая часть этой риторики исходит от людей, пытающихся оправдать завышенные оценки.

Иными словами, Бен не считает, что ИИ в целом не способен никак заменить людей.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android