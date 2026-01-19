Шутер Marathon от авторов Destiny выйдет 5 марта — утечка

В Сеть просочился трейлер Marathon из магазина Xbox, который, судя по всему, выйдет в ближайшее время. В нём как раз объявили точную дату релиза игры — она выйдет 5 марта. До этого официально было известно лишь про месяц релиза.

События Marathon разворачиваются в далёком будущем на низкой орбите небесного тела Тау Кита IV. Игроки выступают в роли одного из кибернетических наёмников, который отважился сделать шаг в неизвестность и побороться за выживание и богатства.

В своей основе Marathon напоминает российскую игру Escape from Tarkov, где пользователи отправляются на отдельные вылазки в поисках припасов, после чего они должны вернуться обратно в убежище, оставшись в живых.

Проект выйдет по цене в $ 40, релиз состоится на PS5, Xbox Series и ПК.