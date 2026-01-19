Скидки
В ARC Raiders планируют убрать бесполезные навыки

В ARC Raiders планируют убрать бесполезные навыки
Разработчики экстракшен-шутера ARC Raiders рассказали, что планируют масштабно переработать древо навыков в будущих обновлениях. Когда конкретно это планируют сделать, неизвестно.

По мнению авторов, многие перки в данный момент не так часто используются игроками, да и в целом их назвали не особо полезными с точки зрения применения в игре.

ARC Raiders представляет собой экстракшен-шутер (или эвакуационный шутер), в котором пользователям нужно высаживаться на карты, добывать ресурсы, параллельно сражаясь с реальными людьми и арками (местными роботами).

ARC Raiders вышла 30 октября на PS5, Xbox Series и ПК.

