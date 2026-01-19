Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел первый тизер сериала «Мэдисон», спин-оффа «Йеллоустоуна»

Вышел первый тизер сериала «Мэдисон», спин-оффа «Йеллоустоуна»
Комментарии

Paramount опубликовала дебютный тизер сериала «Мэдисон». Это спин-офф известного шоу «Йеллоустоун», в котором главные роли исполнили Курт Рассел и Мишель Пфайффер.

Сюжет сериала повествует об истории семьи Клайберн. Они переехали из Нью-Йорка и теперь живут близ реки Мэдисон в Монтане. Авторы рассказали, что шоу представляет собой трогательное исследование горя и человеческих взаимоотношений.

В сериале также снялись Бо Гарретт («Доктор Хаус»), Эль Чепмен («Мой ужасный сосед»), Мэттью Фокс («Остаться в живых»). Сериал стартует 14 марта на Paramount+.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android