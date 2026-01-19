Вышел первый тизер сериала «Мэдисон», спин-оффа «Йеллоустоуна»
Paramount опубликовала дебютный тизер сериала «Мэдисон». Это спин-офф известного шоу «Йеллоустоун», в котором главные роли исполнили Курт Рассел и Мишель Пфайффер.
Сюжет сериала повествует об истории семьи Клайберн. Они переехали из Нью-Йорка и теперь живут близ реки Мэдисон в Монтане. Авторы рассказали, что шоу представляет собой трогательное исследование горя и человеческих взаимоотношений.
В сериале также снялись Бо Гарретт («Доктор Хаус»), Эль Чепмен («Мой ужасный сосед»), Мэттью Фокс («Остаться в живых»). Сериал стартует 14 марта на Paramount+.
