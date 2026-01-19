Скидки
В «Войне и мире» Сарика Андреасяна сыграет Матвей Лыков

В «Войне и мире» Сарика Андреасяна сыграет Матвей Лыков
В совместном канале режиссёра Сарика Андреасяна и актрисы Елизаветы Моряк раскрыли ещё одного актёра, который пополнил каст «Войны и мира», над которым сейчас трудится Андреасян.

Роль Анатоля Курагина исполнит Матвей Лыков («Майор Гром: Игра», «Беспринципные»).

Матвей Лыков в образе Анатоля Курагина

Фото: Сарик Андреасян

Фото: Сарик Андреасян

Фото: Сарик Андреасян

Фото: Сарик Андреасян

Впервые о том, что Сарик Андреасян работает над экранизацией великого романа, стало известно летом прошлого года. Режиссёр известен по фильму «Онегин», сериалу «Чикатило» и ряду провальных проектов («Защитники», ремейк «Служебного романа», «Тот ещё Карлосон!»).

Фильм по роману Льва Толстого выйдет в российский прокат 19 февраля 2027 года.

