Эштон Кутчер сравнил сериал «Красота» и хитовый фильм «Субстанция»

Эштон Кутчер сравнил сериал «Красота» и хитовый фильм «Субстанция»
Актёр Эштон Кутчер, исполнивший одну из ведущих ролей в сериале «Красота» Райана Мёрфи, сравнил шоу с хитовым фильмом «Субстанция» с Деми Мур и Маргарет Куолли.

Кутчер высоко оценил актёрские навыки Мур и отметил, что в «Субстанции» она была великолепна. Также он порассуждал на тему неуверенности людей в себе и улучшения своего тела через различные махинации.

Во-первых, игра Деми Мур, очевидно, заслужила высочайшую оценку. Я так горжусь ею. Она была великолепна. В более широком контексте можно сказать, что стремление к косметическим улучшениям становится всё более распространённым и приемлемым. Я начал работать моделью, когда мне было около 19 лет, и очень быстро понял, что все люди не уверены в себе. Если долго смотреть в зеркало, можно найти что-то, что тебе не нравится.

«Красота» Райана Мёрфи стартует 21 января на Hulu.

