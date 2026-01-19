Скидки
«Душевная «Игра престолов»: первые зрители хвалят сериал «Рыцарь Семи Королевств»

19 января состоялась премьера сериала «Рыцарь Семи Королевств» — нового шоу по вселенной «Игры престолов», которое рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Для просмотра уже доступен первый эпизод длительностью примерно 30 минут.

Тем временем на агрегаторе IMDb уже сформировался рейтинг первой серии от зрителей — 8,7 балла из 10. Пользователи хвалят вступление за тёплую атмосферу Вестероса, харизматичных персонажей и заметные отличия от других сериалов по вселенной «Песнь льда и огня».

Что пишут зрители о первом эпизоде «Рыцаря Семи Королевств»

Это тихая премьера. Никаких драконов. Никаких взрывов. Просто снова дышащий Вестерос. Эпизод посвятили истории, диалоги снова важны, а молчание о чём-то говорит.
После «Игры престолов» и «Дома дракона» приятно видеть небольшую историю о правдоподобных, обаятельных, хорошо прописанных персонажах! Это история не про масштабы, она посвящена путешествию… и я очень хочу узнать, куда оно приведёт героев.
Шоу передаёт сердце и дух «Игры престолов» более интимно, с упором на персонажей. Сюжет сочетает тепло и остроумие, делая историю удивительно смешной, но при этом углублённой в суровые реалии того мира.
Первый эпизод «Рыцаря Семи Королевств» — невероятно многообещающее начало. Он сразу задаёт тон: меньше по масштабу, чем другие истории про Вестерос, но богаче душой и персонажами.

Второй эпизод «Рыцаря Семи Королевств» выйдет через неделю, 26 января.

