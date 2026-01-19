Скидки
Стала известна длительность всех серий «Рыцаря Семи Королевств» по «Игре престолов»
Компания HBO раскрыла продолжительность всех эпизодов первого сезона «Рыцаря Семи Королевств» — нового шоу по вселенной «Игры престолов». Как и ранее сообщали авторы, хронометраж каждого из шести эпизодов составит в районе получаса.

Так, вступительная серия под названием «Межевой рыцарь» окажется самой длинной в сезоне — 42 минуты. А вот третий и шестой эпизод станут самыми короткими с продолжительностью в 31 минуту.

Продолжительность серий первого сезона «Рыцаря Семи Королевств»

  • Первый эпизод — 42 минуты
  • Второй эпизод — 33 минуты
  • Третий эпизод — 31 минута
  • Четвёртый эпизод — 34 минуты
  • Пятый эпизод — 37 минут
  • Шестой эпизод — 31 минута.

Новые серии «Рыцаря Семи Королевств» будут выходить по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Сейчас авторы уже работают над вторым сезоном шоу.

