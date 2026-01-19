Второй сезон «Провожающей в последний путь Фрирен» возглавил топ лучших аниме в истории

16 января состоялась премьера второго сезона мультсериала «Провожающая в последний путь Фрирен» — продолжения популярнейшего аниме про эльфийскую волшебницу, которая вместе с товарищами спасла мир, победив Короля демонов. Из-за особенностей своей расы она вынуждена переживать смерть каждого близкого человека, пока сама остаётся вечно молодой.

Спустя несколько дней дебютный эпизод возглавил топ самых высокооценённых аниме в истории на сайте My Anime List с 9,33 балла. Сейчас второй сезон занимает первую строчку, далее идут первый сезон «Фрирен», полнометражный мультфильм «Человек-бензопила. Фильм: История Резе», «Стальной Алхимик: Братство» и «Врата Штейна».

Фото: MyAnimeList

Во второй сезон «Провожающая в последний путь Фрирен» войдёт 10 эпизодов — их будут выпускать по пятницам в онлайн-кинотеатре Crunchyroll.