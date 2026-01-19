В России около 110 млн человек играют в видеоигры — большое исследование

Компания «Развитие видеоигровой индустрии» (РВИ) провела большое исследование «Гейминг в России 2026». В нём авторы опросили 4600 человек в возрасте от 14 лет и старше, включая 791 родителя детей от 7 до 14 лет.

По результатам исследования РВИ удалось развеять многие популярные мифы о российских геймерах. В компании заявили, что российская индустрия видеоигр стала полноценным сектором экономики и медиа с объёмом рынка в $ 2,3 млрд и общей аудитории в 106–110 млн человек (до 81% населения страны).

Фото: РВИ

Основные результаты исследования «Гейминг в России 2026»