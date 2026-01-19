Скидки
Genshin Impact и Honkai: Star Rail могут появиться в Steam — датамайнеры

Genshin Impact и Honkai: Star Rail могут появиться в Steam — датамайнеры
Игры компании HoYoverse в ближайшем времени могут появиться в Steam — датамайнеры нашли в системе аккаунтов новые строчки кода, которые намекают на привязку Genshin Impact, Honkai: Star Rail и других игр студии к магазину Гейба Ньюэлла.

Так, в системе есть строчки кода, которые будут активировать различные предупреждения: если отвязать аккаунт от Steam, прогресс не будет синхронизироваться.

Фото: Gamers Club

Сейчас в Steam доступна только Honkai Impact 3rd, первая большая игра студии. Genshin Impact, Honkai: Star Rail и Zenless Zone Zero можно найти в другом крупном магазине, Epic Games Store — хотя в основном игроки запускают их через собственный лаунчер HoYoverse.

