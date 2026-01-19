Полиция оцепила офис разработчиков GTA 6 — возможно, там произошёл взрыв

Полиция и пожарная служба оцепили офис игровой студии Rockstar North в Эдинбурге. Как пишут СМИ, в британском подразделении разработчиков серии GTA сработала аварийная сигнализация.

После сигнала в 5:00 по местному времени к зданию выехали три пожарные машины и несколько отрядов полиции. Они рассказали журналистам, что работают над «устранением повреждений конструкции».

По предварительной версии, сигнализация сработала в результате взрыва в котельной. О пострадавших в результате не сообщается. Вероятнее всего, уже завтра сотрудники студии Rockstar North смогут полноценно вернуться к своей работе.

Сейчас Rockstar North принимает участие в разработке Grand Theft Auto 6 вместе с основным офисом.