Названы последние две игры на Esports World Cup 2026

Организаторы Esports World Cup объявили финальный список дисциплин на 2026 год. Программу соревнований пополнили королевская битва Fortnite и аркадный гоночный симулятор Trackmania.
Турнир по Fortnite пройдёт в формате Reload Elite Series. Участие в нём примут 40 дуэтов, которые разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн. Состязания по Trackmania соберут 32 лучших гонщика мира, а призовые составят $ 500 тыс. Отмечается, что Trackmania станет единственной гоночной дисциплиной на ивенте, заменив симулятор RENNSPORT, который был представлен ранее.
Полный список из 24 дисциплин Esports World Cup 2026:
- шутеры: Apex Legends, Call of Duty: Black Ops 7, Call of Duty: Warzone, Counter-Strike 2, CrossFire, Fortnite, Free Fire, Overwatch 2, PUBG, PUBG Mobile, Rainbow Six Siege, VALORANT;
- MOBA: Dota 2, League of Legends, Mobile Legends: Bang Bang, Honor of Kings;
- файтинги: Street Fighter 6, Tekken 8, Fatal Fury: City of the Wolves;
- спортивные и гоночные симуляторы: EA Sports FC, Rocket League, Trackmania;
- стратегии и прочее: Teamfight Tactics, Шахматы.
Esports World Cup 2026 пройдёт с 6 июля по 23 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Общий призовой фонд фестиваля составит $ 30 млн. Для Trackmania организаторы также запланировали проведение открытой внутриигровой квалификации перед основным этапом.