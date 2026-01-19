Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Все игры на Esports World Cup 2026, полный список дисциплин

Названы последние две игры на Esports World Cup 2026
Комментарии

Организаторы Esports World Cup объявили финальный список дисциплин на 2026 год. Программу соревнований пополнили королевская битва Fortnite и аркадный гоночный симулятор Trackmania.

Турнир по Fortnite пройдёт в формате Reload Elite Series. Участие в нём примут 40 дуэтов, которые разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн. Состязания по Trackmania соберут 32 лучших гонщика мира, а призовые составят $ 500 тыс. Отмечается, что Trackmania станет единственной гоночной дисциплиной на ивенте, заменив симулятор RENNSPORT, который был представлен ранее.

Полный список из 24 дисциплин Esports World Cup 2026:

  • шутеры: Apex Legends, Call of Duty: Black Ops 7, Call of Duty: Warzone, Counter-Strike 2, CrossFire, Fortnite, Free Fire, Overwatch 2, PUBG, PUBG Mobile, Rainbow Six Siege, VALORANT;
  • MOBA: Dota 2, League of Legends, Mobile Legends: Bang Bang, Honor of Kings;
  • файтинги: Street Fighter 6, Tekken 8, Fatal Fury: City of the Wolves;
  • спортивные и гоночные симуляторы: EA Sports FC, Rocket League, Trackmania;
  • стратегии и прочее: Teamfight Tactics, Шахматы.

Esports World Cup 2026 пройдёт с 6 июля по 23 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Общий призовой фонд фестиваля составит $ 30 млн. Для Trackmania организаторы также запланировали проведение открытой внутриигровой квалификации перед основным этапом.

Материалы по теме
Российско-польский дуэт SwizzY и Kami стал чемпионом Игр будущего по Fortnite
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android