Тренер Team Falcons zonic пропустит BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2

Team Falcons сообщила, что главный тренер состава по Counter-Strike 2 Дэнни zonic Соренсен не сможет принять участия в предстоящем турнире BLAST Bounty Winter 2026.

Причиной отсутствия датского специалиста стала трагедия в семье — кончина родного брата. Руководство клуба выразило соболезнования Соренсену и освободило его от рабочих обязанностей на время проведения чемпионата.

В связи с этой утратой zonic не будет продолжать работу с командой до конца турнира BLAST Bounty Winter 2026, так как он возвращается к своей семье в этот трудный период.

Это уже вторая кадровая потеря для Team Falcons перед стартом LAN-финала. Ранее стало известно, что турнир пропустит Максим kyousuke Лукин из-за визовых проблем. Его место в составе занял игрок академии Матей NucleonZ Трайкоски.

BLAST Bounty Winter 2026 пройдёт с 22 по 25 января. Team Falcons квалифицировалась на ивент, одержав победы над ECSTATIC и Monte в отборочном этапе.