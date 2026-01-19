Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Тренер Team Falcons zonic пропустит BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2

Тренер Team Falcons zonic пропустит BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2
Комментарии

Team Falcons сообщила, что главный тренер состава по Counter-Strike 2 Дэнни zonic Соренсен не сможет принять участия в предстоящем турнире BLAST Bounty Winter 2026.

Причиной отсутствия датского специалиста стала трагедия в семье — кончина родного брата. Руководство клуба выразило соболезнования Соренсену и освободило его от рабочих обязанностей на время проведения чемпионата.

В связи с этой утратой zonic не будет продолжать работу с командой до конца турнира BLAST Bounty Winter 2026, так как он возвращается к своей семье в этот трудный период.

Это уже вторая кадровая потеря для Team Falcons перед стартом LAN-финала. Ранее стало известно, что турнир пропустит Максим kyousuke Лукин из-за визовых проблем. Его место в составе занял игрок академии Матей NucleonZ Трайкоски.

BLAST Bounty Winter 2026 пройдёт с 22 по 25 января. Team Falcons квалифицировалась на ивент, одержав победы над ECSTATIC и Monte в отборочном этапе.

Материалы по теме
Team Falcons выступит на BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2 с заменой
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android