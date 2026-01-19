Скидки
Илон Маск назвал свою дочь в честь заклинания из Elden Ring — Комета Азура

Комментарии

Известный предприниматель и изобретатель Илон Маск рассказал, что назвал одну из своих дочерей в честь заклинания из видеоигры Elden Ring.

Он опубликовал фото с детьми и рассказал, как они получили свои имена.

Я с сыном, Стрейдером Сехаром, названным в честь Арагорна и великого индийского физика Чандрасекара, и с дочерью Кометой Азурой, названной в честь самого могущественного заклинания в Elden Ring.

Илон Маск давно увлекается играми, в свободное время проводя прямые трансляции по Diablo и Path Of Exile 2.

Владелец соцсети X также известен как отец, который привык давать своим детям необычные имена — среди них X Æ A-12 и Техно Механикус.

