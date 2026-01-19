Скидки
Представлен новый флагманский смартфон Honor Magic 8 Pro Air толщиной 6 мм

Компания Honor представила новый смартфон Magic 8 Pro Air. В дополнение к высоким характеристикам телефон отличается размерами — толщина составляет всего 6,1 мм, что ненамного превышает параметры iPhone Air и Galaxy S25 Edge.

Смартфон будет работать на восьмиядерном чипе Dimensity 9500 и иметь 12-16 Гб оперативной памяти, а также OLED-дисплей на 6,3 дюйма с яркостью до 1800 нит. Новинка оснащена четырьмя камерами, а также мощной батареей на 5500 мАч с функциями быстрой и беспроводной зарядки.

Цена базовой версии Honor Magic 8 Pro Air с 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутренней памяти составит 4999 юаней (около 56 тыс. рублей).

