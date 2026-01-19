Скидки
Мультфильм «Губка Боб: В поисках квадратных штанов» выйдет в онлайне 20 января

Мультфильм «Губка Боб: В поисках квадратных штанов» выйдет в онлайне 20 января
Во вторник, 20 января 2026 года, состоится цифровой релиз полнометражного мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов».

Премьера ленты в онлайне состоится всего через месяц после начала проката. «В поисках квадратных штанов» вышел 19 декабря и собрал в кинотеатрах скромные $ 140 млн при бюджете более $ 60 млн.

«Губка Боб: В поисках квадратных штанов» — четвёртый полнометражный мультфильм про жизнерадостную губку, что живёт на дне океана и работает в бургерной. По сюжету главный герой и его лучший друг Патрик отправляются в самые глубины океана, чтобы встретиться с призраком Летучего Голландца.

