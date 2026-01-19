В марте начнут озвучивать мультфильм «Суперсемейка 3»
Долгожданное продолжение мультфильма «Суперсемейка» стало немного ближе — актриса Холли Хантер, подарившая свой голос Эластике в первых двух частях, заявила о старте производства.
Озвучку «Суперсемейки 3» начнут в марте. Хантер не упомянула, когда будут озвучены все персонажи и будет ли к этому времени готова графическая часть мультфильма. Напомним, у проекта до сих пор нет официальной даты выхода.
Первая часть супергеройского мультфильма вышла в 2004 году, а «Суперсемейка 2» появилась на экранах в 2018-м. Лента рассказывает про мужа и жену, которые пытаются совмещать спасение мира и семейную жизнь.
Комментарии
