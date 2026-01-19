Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Дуэйн «Скала» Джонсон вернётся к роли Царя Скорпионов в «Мумии 4» — инсайдеры

Дуэйн «Скала» Джонсон вернётся к роли Царя Скорпионов в «Мумии 4» — инсайдеры
Комментарии

Киноактёр и рестлер Дуэйн Джонсон, также известный как Скала, может вернуться к своей роли в приключенческой франшизе «Мумия» — об этом пишет Direct со ссылкой на инсайдера Даниэла Рихтмана.

Студия Universal надеется, что возвращение популярного актёра к его культовой роли Царя Скорпионов поможет «Мумии» поднять рейтинги: последние части и перезапуски не снискали успеха у зрителей. Создатели надеются, что Скала появится в «Мумии 4» хотя бы в эпизодическом камео.

Дуэйн Джонсон исполнял роль Царя Скорпионов в фильмах «Мумия возвращается» (2001) и «Царь скорпионов». Последняя версия «Мумии» вышла в 2017 году и собрала чуть более $ 400 млн, а сейчас к релизу готовится «Мумия 4».

Материалы по теме
Самые ожидаемые сериалы 2026-го
Рейтинг
Самые ожидаемые сериалы 2026-го
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android