Рынок смартфонов в России упал на 25% в 2025 году

Рынок смартфонов в России в 2025 году сократился на 19-25% в годовом выражении. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Fplus и «М.Видео».

Так, за прошедшие 12 месяцев в стране было продано 24,5 млн гаджетов на сумму 588 млрд рублей. Для сравнения — в 2024-м россияне купили 29,8 млн устройств на сумму 720 млрд рублей. Самым популярным брендом в РФ стали смартфоны Redmi с долей 18%. На второй строчке оказался Samsung — 12%, а Tecno и Realme заняли третью строчку с долей в 11%.

Что касается выручки, то здесь по традиции лидирует Apple благодаря высокой стоимости iPhone. Устройства компании занимают примерно 27% от общего оборота, далее идут Samsung (21%), Redmi (11%) и Tecno (7%).

