Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Открылись предзаказы шутера Marathon от авторов Destiny — игра выйдет 5 марта

Открылись предзаказы шутера Marathon от авторов Destiny — игра выйдет 5 марта
Комментарии

Студия Bungie открыла предзаказы шутера Marathon и подтвердила, что игра станет доступна 5 марта 2026 года. Цена стандартного издания составит около $ 40 в зависимости от региона.

Разработчики представили предрелизный трейлер Marathon. Напомним, Bungie приняла решение блокировать доступ к игре в России, Казахстане и других странах СНГ.

Видео доступно на YouTube-канале Marathon. Права на видео принадлежат Bungie.

В своей основе Marathon напоминает российскую игру Escape from Tarkov, где пользователи отправляются на отдельные вылазки в поисках припасов, после чего они должны вернуться обратно в убежище, оставшись в живых.

Материалы по теме
Шутер Marathon от авторов Destiny выйдет в марте 2026 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android