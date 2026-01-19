Открылись предзаказы шутера Marathon от авторов Destiny — игра выйдет 5 марта

Студия Bungie открыла предзаказы шутера Marathon и подтвердила, что игра станет доступна 5 марта 2026 года. Цена стандартного издания составит около $ 40 в зависимости от региона.

Разработчики представили предрелизный трейлер Marathon. Напомним, Bungie приняла решение блокировать доступ к игре в России, Казахстане и других странах СНГ.

Видео доступно на YouTube-канале Marathon. Права на видео принадлежат Bungie.

В своей основе Marathon напоминает российскую игру Escape from Tarkov, где пользователи отправляются на отдельные вылазки в поисках припасов, после чего они должны вернуться обратно в убежище, оставшись в живых.