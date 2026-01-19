Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Там сохранился дух серии»: Акира Ямаока — о работе над «Возвращением в Сайлент-Хилл»

«Там сохранился дух серии»: Акира Ямаока — о работе над «Возвращением в Сайлент-Хилл»
Комментарии

Японский продюсер и композитор Акира Ямаока поделился мыслями о работе над музыкой к фильму ужасов «Возвращение в Сайлент-Хилл».

Не передать, как я был счастлив, впервые увидев «Возвращение в Сайлент-Хилл», потому что там сохранился дух серии. Я был поражён. И меня очень впечатлило, даже несмотря на то, что в моей версии не было спецэффектов — а для меня это показатель, что фильм удался.

В эксклюзивном видео «Чемпионата» Ямаока рассказал, что в тестовой версии ленты была использована музыка из игры Silent Hill 2 для PlayStation 2 — это стало для него мотивацией написать более яркий оригинальный саундтрек.

Хоррор официально выйдет в российском прокате уже 22 января — за день до мировой премьеры. Сюжетно игра адаптирует игру Silent Hill 2. В центре истории Джеймс Сандерленд, который отправляется в Сайлент Хилл после получения письма от своей умершей жены Мэри.

Материалы по теме
Выпустили новый локализованный постер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android