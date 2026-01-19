«Там сохранился дух серии»: Акира Ямаока — о работе над «Возвращением в Сайлент-Хилл»

Японский продюсер и композитор Акира Ямаока поделился мыслями о работе над музыкой к фильму ужасов «Возвращение в Сайлент-Хилл».

Не передать, как я был счастлив, впервые увидев «Возвращение в Сайлент-Хилл», потому что там сохранился дух серии. Я был поражён. И меня очень впечатлило, даже несмотря на то, что в моей версии не было спецэффектов — а для меня это показатель, что фильм удался.

В эксклюзивном видео «Чемпионата» Ямаока рассказал, что в тестовой версии ленты была использована музыка из игры Silent Hill 2 для PlayStation 2 — это стало для него мотивацией написать более яркий оригинальный саундтрек.

Хоррор официально выйдет в российском прокате уже 22 января — за день до мировой премьеры. Сюжетно игра адаптирует игру Silent Hill 2. В центре истории Джеймс Сандерленд, который отправляется в Сайлент Хилл после получения письма от своей умершей жены Мэри.