Авторы фильма ужасов «Возвращение в Сайлент-Хилл» рассказали о дизайне монстров и мира

Создатели предстоящего фильма «Возвращение в Сайлент-Хилл» эксклюзивно для «Чемпионата» раскрыли процесс создания монстров и работы над миром хоррора. Премьера ленты состоится в России 22 января .

Режиссёр Кристоф Ган изучил игру Silent Hill 2 и задолго до начала съёмок подготовил раскадровку, чтобы адаптировать первоисточник в полнометражном формате.

Каждый кадр фильма был продуман ещё за годы до начала съёмок.

Картина выступает адаптацией культовой видеоигры Silent Hill 2. В центре истории – Джеймс Сандерленд, который отправляется в туманный город Сайлент Хилл после получения письма от своей умершей жены Мэри. В городе ему предстоит не только найти свою супругу, но и сразиться со своими кошмарами.