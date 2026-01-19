Российские Team Spirit и Yandex приглашены на BLAST Slam 6 по «Доте» с призовым $ 1 млн
Стало известно, какие команды примут участие на BLAST Slam VI по Dota 2.
Всего участвовать будет 12 коллективов. Помимо прямых инвайтов, состоялись европейская, китайская и южноазиатская квалификации — благодаря им на турнир прошли Natus Vincere, Xtreme Gaming и REKONIX.
Участники BLAST Slam VI по Dota 2
- Team Liquid
- HEROIC
- OG
- Team Yandex
- Team Spirit
- Tundra Esports
- Team Falcons
- MOUZ
- GamerLegion
- Natus Vincere
- REKONIX
- Xtreme Gaming
Отметим, что Tundra Esports выиграла последние четыре BLAST Slam. Трофей на первом чемпионате забрала BetBoom Team.
BLAST Slam VI пройдёт с 3 по 15 февраля на Мальте. Призовой фонд составляет $ 1 млн.
