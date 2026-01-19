Скидки
Netflix показал новые кадры четвёртого сезона «Бриджертонов» — премьера 29 января

Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал новые кадры исторического сериала «Бриджертоны». Шоу вернётся с четвёртым сезоном совсем скоро: первая часть выйдет 29 января, а вторая — 26 февраля 2026 года.

Четвёртый сезон «Бриджертонов» посвятят второму сыну Бриджертонов по имени Бенедикт — его роль исполняет Люк Томпсон. Вторым главным персонажем будет его возлюбленная Софи Бекетт (Эрин Ха).

Первый сезон «Бриджертонов» вышел в 2020 году и на какое-то время стал самым популярным сериалом на платформе. Вторая часть также получила положительные отзывы, после чего проект продлили на третий и четвёртый сезоны. Сейчас планируются пятый и шестой сезоны.

Появился полноценный трейлер четвёртого сезона «Бриджертонов»
Все новости

