«Предложений лучше, чем это, у меня не было»: Zweih — о трансфере в PARIVISION в CS 2

Новичок состава PARIVISION по Counter-Strike 2 Иван zweih Гогин рассказал, как проходил процесс его перехода из Team Spirit. В блоге клуба киберспортсмен признался, что принял решение практически мгновенно.

По словам Гогина, менеджер PARIVISION связался с ним уже через два дня после объявления о его переводе в запас Team Spirit. Главным фактором для игрока стали спортивные перспективы: команда закрепилась в топ-16 мирового рейтинга и регулярно получает приглашения на крупные турниры.

Объективно лучше предложений после Spirit у меня не было. [...] Я говорил [семье]: нет, я тут хочу, всё — сразу после первого сообщения. Я просто понимал, что лучше предложения явно не будет.

Киберспортсмен также сравнил атмосферу в новом коллективе с предыдущим местом работы. Он подчеркнул, что реальность превзошла его ожидания и ему комфортнее в PARIVISION, чем было в Team Spirit.

Честно, я думал, будет намного хуже, если исходить из того, что я слышал. Но тут вайбы абсолютно другие, нежели в Spirit. Мне тут нравится, я бы сказал, даже больше.

Иван Гогин перешёл в PARIVISION 30 декабря 2025 года, заменив Андрея AW Анисимова. Вместе с новым составом он успешно преодолел квалификацию на BLAST Bounty Winter 2026, показав один из лучших индивидуальных результатов в онлайн-стадии.