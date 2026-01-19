Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Предложений лучше, чем это, у меня не было»: Zweih — о трансфере в PARIVISION в CS 2

«Предложений лучше, чем это, у меня не было»: Zweih — о трансфере в PARIVISION в CS 2
Комментарии

Новичок состава PARIVISION по Counter-Strike 2 Иван zweih Гогин рассказал, как проходил процесс его перехода из Team Spirit. В блоге клуба киберспортсмен признался, что принял решение практически мгновенно.

По словам Гогина, менеджер PARIVISION связался с ним уже через два дня после объявления о его переводе в запас Team Spirit. Главным фактором для игрока стали спортивные перспективы: команда закрепилась в топ-16 мирового рейтинга и регулярно получает приглашения на крупные турниры.

Объективно лучше предложений после Spirit у меня не было. [...] Я говорил [семье]: нет, я тут хочу, всё — сразу после первого сообщения. Я просто понимал, что лучше предложения явно не будет.

Киберспортсмен также сравнил атмосферу в новом коллективе с предыдущим местом работы. Он подчеркнул, что реальность превзошла его ожидания и ему комфортнее в PARIVISION, чем было в Team Spirit.

Честно, я думал, будет намного хуже, если исходить из того, что я слышал. Но тут вайбы абсолютно другие, нежели в Spirit. Мне тут нравится, я бы сказал, даже больше.

Иван Гогин перешёл в PARIVISION 30 декабря 2025 года, заменив Андрея AW Анисимова. Вместе с новым составом он успешно преодолел квалификацию на BLAST Bounty Winter 2026, показав один из лучших индивидуальных результатов в онлайн-стадии.

Материалы по теме
Donk — лучший игрок онлайн-стадии BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android