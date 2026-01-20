Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Продажи The Outer Worlds 2 не достигли миллиона копий — аналитик

Продажи The Outer Worlds 2 не достигли миллиона копий — аналитик
Комментарии

По данным аналитика Дэниела Камило, The Outer Worlds 2 показывает слабую выдержку в плане продаж. То есть сама игра хоть и получилась во всём лучше оригинала, её не скупают столь же активно.

Сами разработчики или Xbox ещё не говорили об успехах тайтла, что выглядит немного странно. Если не говорят об успехе, значит, говорить пока нечего — вполне нормальная логика.

Камило пришёл к выводу, что тираж не дотянул даже до миллиона копий с учётом того, что проект находится с первого дня в Game Pass. Инсайдер отметил, что такие продажи могут создать проблемы для разработчиков, издателя и серии в целом. Тираж первой же части за аналогичный период уже достиг двух миллионов копий.

The Outer Worlds 2 на PS5, Xbox Series и ПК.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android