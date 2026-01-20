Продажи The Outer Worlds 2 не достигли миллиона копий — аналитик

По данным аналитика Дэниела Камило, The Outer Worlds 2 показывает слабую выдержку в плане продаж. То есть сама игра хоть и получилась во всём лучше оригинала, её не скупают столь же активно.

Сами разработчики или Xbox ещё не говорили об успехах тайтла, что выглядит немного странно. Если не говорят об успехе, значит, говорить пока нечего — вполне нормальная логика.

Камило пришёл к выводу, что тираж не дотянул даже до миллиона копий с учётом того, что проект находится с первого дня в Game Pass. Инсайдер отметил, что такие продажи могут создать проблемы для разработчиков, издателя и серии в целом. Тираж первой же части за аналогичный период уже достиг двух миллионов копий.

The Outer Worlds 2 на PS5, Xbox Series и ПК.