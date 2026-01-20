«Чёрную комедию» «Убойные каникулы» снова покажут в России
«Бюллетень кинопрокатчика» обратил внимание, что кинокомпания «Самокат» повторно выпустит «чёрную комедию» «Убойные каникулы» в российский прокат. Если верить данным, это случится уже 26 февраля.
Каких-либо других деталей повторного показа нет. Когда проходил первый прокат картины в 2010 году, тогда прокатчиком выступила «Вольга».
В центре сюжета «чёрной комедии» — группа студентов, они отправляются за город в надежде отдохнуть от городской суеты. Герои знакомятся там с нелюдимыми фермерами Такером и Дейлом, которые, конечно же, не причинят им вреда. Однако молодые люди видят в них маньяков и спасаются бегством.
