«Чёрную комедию» «Убойные каникулы» снова покажут в России

«Бюллетень кинопрокатчика» обратил внимание, что кинокомпания «Самокат» повторно выпустит «чёрную комедию» «Убойные каникулы» в российский прокат. Если верить данным, это случится уже 26 февраля.

Каких-либо других деталей повторного показа нет. Когда проходил первый прокат картины в 2010 году, тогда прокатчиком выступила «Вольга».

В центре сюжета «чёрной комедии» — группа студентов, они отправляются за город в надежде отдохнуть от городской суеты. Герои знакомятся там с нелюдимыми фермерами Такером и Дейлом, которые, конечно же, не причинят им вреда. Однако молодые люди видят в них маньяков и спасаются бегством.

