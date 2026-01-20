Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Софи Тёрнер рассказала об изнурительных тренировках ради роли Лары Крофт

Софи Тёрнер рассказала об изнурительных тренировках ради роли Лары Крофт
Комментарии

Звезда «Игры престолов» Софи Тёрнер на днях рассказала, что во время тренировок для роли Лары Крофт у неё начались хронические проблемы со спиной. Забавно, что это случилось именно во время подготовки к роли Лары, а не раньше или позже.

Актриса также отметила, что с февраля прошлого года Тёрнер тренировалась по восемь часов в день пять дней в неделю, хотя раньше никогда не занималась спортом.

Ранее звезда «Игры престолов» рассказывала, что проходит оригинальные игры, чтобы лучше расхитительницу гробниц. Она избегает просмотра других экранизаций, чтобы создать свой уникальный образ. Судя по первому промо, автором удалось сделать внешний вид героини ближе к первым частям серии.

Съёмки сериала Tomb Raider стартуют в январе 2026 года. Премьера проекта состоится на стриминговом сервисе Prime Video. Главные роли, помимо Тёрнер, исполнят Сигурни Уивер («Аватар»), Джейсон Айзекс («Белый лотос») и Билл Патерсон («Мисс Поттер»).

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android