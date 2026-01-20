Софи Тёрнер рассказала об изнурительных тренировках ради роли Лары Крофт

Звезда «Игры престолов» Софи Тёрнер на днях рассказала, что во время тренировок для роли Лары Крофт у неё начались хронические проблемы со спиной. Забавно, что это случилось именно во время подготовки к роли Лары, а не раньше или позже.

Актриса также отметила, что с февраля прошлого года Тёрнер тренировалась по восемь часов в день пять дней в неделю, хотя раньше никогда не занималась спортом.

Ранее звезда «Игры престолов» рассказывала, что проходит оригинальные игры, чтобы лучше расхитительницу гробниц. Она избегает просмотра других экранизаций, чтобы создать свой уникальный образ. Судя по первому промо, автором удалось сделать внешний вид героини ближе к первым частям серии.

Съёмки сериала Tomb Raider стартуют в январе 2026 года. Премьера проекта состоится на стриминговом сервисе Prime Video. Главные роли, помимо Тёрнер, исполнят Сигурни Уивер («Аватар»), Джейсон Айзекс («Белый лотос») и Билл Патерсон («Мисс Поттер»).