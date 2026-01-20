Скидки
Третий сезон «Лэндмена» мягко перезапустит весь сериал

Соавтор сериала «Лэндмен» Кристиан Уоллес рассказал чуть подробнее о третьем сезоне картины, который сейчас находится в разработке. По его словам, новые серии станут для проекта некой перезагрузкой.

В какой именно форме это выразят, пока не до конца понятно.

Теперь Ти-Эл, Томми и Купер работают в одной компании, но уже не под эгидой крупной корпорации. Это семейный бизнес, очень небольшой, созданный почти с нуля. Для них это совершенно новая динамика.

Второй сезон «Лэндмена» завершился вчера. Главную роль в «Лэндмене» исполнил Билли Боб Торнтон («Плохой Санта»). В шоу также сыграли Эли Лартер («Пункт назначения»), Джон Хэмм («Безумцы») и Деми Мур («Субстанция»).

