Фильм «Гренландия 2: Миграция» появится в онлайне 27 января

По данным WhenToStream, фильм «Гренландия 2: Миграция» выпустят в онлайне уже 27 января. В этот день картину можно будет посмотреть из дома в зарубежных стримингах.

Фильм-катастрофа продолжит рассказывать о семье Гэррити, которая пережила масштабные бедствия. Теперь им предстоит покинуть убежище и отправиться в замёрзшие пустоши, чтобы найти место, где можно будет жить.

Главные роли вновь исполнили Джерард Батлер («Законопослушный гражданин») и Морена Баккарин («Дэдпул»). В фильме также снялись Эмбер Роуз Рева («Агора»), Ти Джэй Дженкенс («Уэнсдей») и Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»). Режиссёром выступил Рик Роман Во — автор ленты «Выстрел в пустоту».

Интересно, что до российского проката фильм доберётся лишь 29 января.