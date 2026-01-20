Райан Куглер вспомнил, как впервые рассказал Майклу Б. Джордану о «Грешниках»

Режиссёр Райан Куглер посетил подкаст Good Hang with Amy Poehler и рассказал, как он впервые позвонил Майклу Б. Джордану, чтобы рассказать ему про «Грешников».

Куглер вспомнил, что не хотел рассказывать о проекте Майклу без готового сценария, потому что это было бы странно — предлагать поработать над чем-то без чёткого видения проекта.

Как всё в итоге сработало — я пытался собрать воедино сценарий, потому что Майк был занят, я не хотел говорить: «Эй, у меня есть кое-что», а потом заставлять его ждать. Затем сам Майк позвонил мне, у нас завязался забавный разговор. Сказал ему: «Послушай, работаю над одним проектом, хочу показать его тебе, это про близнецов, про вампиров. И он ответил, что подобное звучит интересно.

По итогу Б. Джордан, конечно же, снялся в «Грешниках» и блестяще исполнил сразу две роли — он сыграл братьев-близнецов.